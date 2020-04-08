شكرا لقرائتكم خبر عن أرشميدس ورفاعه ونبوية..أسماء أبناء عادل إمام فى "فلانتينو" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك المخرج رامي إمام على الانتهاء من مونتاج ومكساج الحلقات الأخيرة من مسلسل "فالانتينو" بطولة النجم الكبيرعادل إمام، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث يضع حالياً اللمسات الأخيرة والموسيقى التصويريه والجرافيكس للمسلسل قبل إرسال النسخ النهائية للقنوات العارضة ليصبح المسلسل جاهزاً للعرض خلال شهر رمضان المعظم.

"فالانتينو" مسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعى، حيث يجسد النجم عادل إمام شخصية تدعى "نور عبد المجيد" صاحب مجموعة مدارس "فالانتينو" للغات، لديه ثلاثة أبناء وهم أرشميدس – محمد كيلانى، رفاعة – طارق الابيارى، نبوية - هدى المفتى، والمفارقة هنا في أسماء أبناء الزعيم، أن الكاتب ايمن بهجت قمر اختار تلك الأسماء لتتماشى مع حبهم وشغفهم للتعليم .



عائلة عادل امام فى فلانتينو

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مسلسل "فالالنتينو" يعد التعاون الأول بين الزعيم والمؤلف أيمن بهجت قمر، ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز، داليا البحيرى، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، حمدى المرغنى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أمين بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

وكان من المفترض عرض المسلسل في شهر رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون عرض المسلسل، وأرجأت الشركة المنتجة عرض المسلسل إلى رمضان المقبل، خاصة أن الموسم الدرامى سيشهد تنافس قوى بين الاعمال الدرامية التي تصب في مصلحة الجمهور .