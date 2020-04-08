شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى إبراهيم: عيد ميلادى يوم 28 إبريل والتاريخ على "ويكيبيديا" غلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإعلامية والفنانة نجوي إبراهيم الشهيرة بـ ماما نجوى لـ الخليج 365 إن يوم عيد ميلادها هو يوم 28 ابريل وليس 4 ابريل كما هو مكتوب في موقع "ويكيبيديا"، وإنها تشكر الخليج 365 علي الاحتفال بعيد ميلادها وتتمنى لهم المزيد من التفوق والنجاح، وتشكر أيضا كل المواقع التي احتفلت بذكرى ميلادها وبخفة ظلها المعتادة قالت : انتظرأن تحتفلوا بيوم عيد ميلادي في اليوم الصحيح وهو 28 ابريل فأنا من مواليد برج الثور .

يذكر أن الفنانة نجوي إبراهيم قدمت في السينما، 12 فيلما سينمائيا وبرزت في فترة السبعينيات في عدة أفلام، وكان أول أفلامها فيلم "الأرض" إخراج يوسف شاهين العام 1970، ثم فيلم "فجر الإسلام" للمخرج صلاح أبو سيف ثم العذاب فوق شفاه تبتسم للمخرج حسن الإمام، ثم فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" إخراج حسام الدين مصطفى عام 1974، تلاه فيلم "حتى آخر العمر" إخراج أشرف فهمي وكلاهما عن حرب أكتوبر 1973، وفيلم "خائفة من شئ ما" إخراج يحيى العلمي والمدمن إخراج يوسف فرنسيس والسادة المرتشون إخراج علي عبد الخالق.

كما قدمت عدد من المسلسلات منها مسلسل استعراضي للأطفال وهو "أجمل الزهور" عام 1984 و"عواصف النساء" عام 2005 و"قيود من نار" عام 2007 ثم "أستاذ ورئيس قسم" عام 2015.