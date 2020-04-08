شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى: خضعت لتجارب وأشكال كثيرة من المكياج للوصول لهيئة "مصطفى محمود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث النجم خالد النبوى عن كواليس اتفاقه على مسلسل "مصطفى محمود" مع المنتج أحمد عبد العاطى، وذلك خلال لقائه مع إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة خلال الجزء الثانى من الحلقة، وأكد النبوى أن خضع لعدة تجارب على المكياج لكى يظهر بشكل قريب للغاية من الدكتور مصطفى محمود.

وأشار البنوى، أنه عندما تلقى العرض من المنتج على الفيلم، شعر بخوف كبير، خاصة أنه يريد ان يقدم تلك الشخصية بشكل مهنى وعدم المساس بالشكل الاساسى لتلك الشخصية، موضحاً إلى أنه العمل سيكون مفاجأة للجمهور .

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فى سياق مختلف، يعرض حاليا للنجم خالد النبوى مسلسل "ممالك النار" على قناة cbc والذى يوثق الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بدايات القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية، كما أن قصة مسلسل ممالك النار تكشف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة الزمنية.

"ممالك النار" بطولة النجم خالد النبوى، ورشيد عساف، ومحمود نصر، وياسين بن قمرة، وسهير بن عمارة، وكندة حنا، وعبد المنعم عمايري، ونضال نجم، وخالد نجم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج البريطانى "بيتر ويبر"، الذى قدم عددا من الأفلام الشهيرة.