هرب من لبنان ورفض فرصة حسن الإمام وتزوج ملكة جمال الكون.. معلومات عن وليد توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

في 8 أبريل عام 1954، ولد الفنان اللبناني الكبير وليد توفيق، واحد من أشهر مطربي لبنان، وحصل وليد على قدر محدود من التعليم، إذ بدأ العمل وهو صغير ليساعد الأسرة لعدم كفاية راتب الوالد، ولم تمض فترة طويلة حتى أصبح توفيق واحد من أشهر المطربين في الوطن العربي.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن وليد توفيق:

- اسمه وليد توفيق توتونجي وله 7 أشقاء.

- تعلم توفيق من والده مهنة إصلاح أجهزة الراديو، وبرع فيها، ما جعله يستمع إلى كثير من الأغانى وهو صغير.

- أحب وليد توفيق تعلم الفن، فتعلم العزف على آلة العود وأتقنه وهو في الـ17 من عمره.

- تقدم إلى برنامج الهواة باستديو الفن مع الفنانة ماجدة الرومي، وغنى وقتها أغنية (عيون بهية ) للمطرب محمد العزبي.

- سمعه المخرج المصري الكبير حسن الإمام، الذى كان يصور وقتها في لبنان فيلم (هذا أحبه وهذا أريده) للفنان هانى شاكر ونورا، فرشحه الإمام لثلاثة أفلام استعراضية، ولما رفض توفيق الانصياع لأوامر حسن الأمام، بأن يرقص في الفيلم باعتبار الرقص لا يتفق مع التقاليد الشرقية، ضاعت منه فرصة الاشتراك في أفلام حسن الإمام.

- بعد نجاحه في برنامج ستديو الفن، وحصوله على الميدالية الذهبية، اضطر أن ينتقل إلى سوريا بعد اندلاع الحرب الأهلية في لبنان.

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- بدأ مشواره الفني في سوريا، فأصدر عددا من الأغاني من تلحين الفنان ملحم بركات، وانتقل وليد توفيق إلى مصر، وتقدم لامتحان الأصوات في الإذاعة المصرية ونال قبول الموسيقين والملحنين المصريين.

- شارك وليد توفيق في 14 فيلما، كان أولها "الأستاذ أيوب" مع محمد عوض، في عام 1975، وآخرها "وداعا للعزوبية"، عام 1995.

- كان في أغلب أعماله الفنية يظهر بدور وليد، وكان يؤدي أغنية أو اثنتان في الفيلم.

- في سنة 1990، تزوج من ملكة جمال الكون جورجينا رزق، ولديهما ولد اسمه الوليد وابنة اسمها نورهان، وتزوجت جورجينا من الفنان المصري محرم فؤاد من قبل.

- من أعماله التي نالت نجاحا كبيرا سمك بلا حسك مع دريد لحام، وقمر الليل مع ليلى علوي، وأنا والعذاب وهواك مع صابرين.

- عرض على وليد توفيق وزوجته جورجينا رزق العمل بفيلم بتكلفة عالية ولكنهما رفضا، لأن جورجينا متفرغة للعائلة، ولن تعمل في التمثيل مرة أخرى.

- يتعاون النجمان هاني شاكر والمطرب اللبناني وليد توفيق، في أغنية جديدة، باللهجة اللبنانية، وهي من ألحان وليد توفيق.