تراند اليوم : في واقعة غريبة صدمت المصريين .. الفنانة إيناس عز الدين تهاجم الفنانة إيناس عز الدين بسبب كذبها

تسبب تشابه الأسماء في حالة من الارتباك بالوسط الفني في مصر خلال الأيام الماضية .

شنت الممثلة إيناس عز الدين هجوما شرسا على المطربة إيناس عز الدين بعد ادعاء الأخيرة إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت الممثلة إيناس عز الدين في تصريحات إعلامية إنها تفاجأة بالناس

يتصلون بها عبر الهاتف بكثرة ليطمئنوا على حالتها الصحية ، مما تسبب لها في

قلق كبير بسبب تشابه اسمها مع المطربة إيناس عز الدين.

وأضافت: تقدمت بشكوى لنقيب الممثلين أشرف زكي ونقيب الموسيقيين هاني شاكر بسبب الضر الذي وقع عليّ على خلفية تصريحات كاذبة من إنسانة تريد الشهرة في ظل ظرف دقيق تمر به البلاد.

وكانت المطربة إيناس عز الدين أعنلت إصابتها بكورونا قبل أن تثبت التحاليل عدم إصابتها بالمرض.