فن ومشاهير

تراند اليوم : وفاة المطرب الشهير "جون براين" متأثرًا بإصابته بـ"كورونا"

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قالت صحيفة نيويورك تايمز إن جون براين المغني الأميركي الحائز على جائزة غرامي توفي أمس الثلاثاء عن عمر 73 عاما بسبب مضاعفات مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس .
وكانت فيونا ويلان براين زوجة المغني الراحل قد أعلنت نقله للمستشفى يوم 26 مارس الماضي بسبب معاناته من أعراض كوفيد-19.
وذاع صيت براين في السبعينيات والثمانينيات وفاز بأول جائزة غرامي عام 1991 في فئة أفضل ألبوم لموسيقى الفولك المعاصرة عن ألبومه «ذا ميسينغ ييرز»، وفاز بغرامي أخرى في نفس الفئة عام 2005 عن ألبومه «فير آند سكوير»، وفي ديسمبر الماضي، كرمته أكاديمية التسجيل بجائزة عن مجمل أعماله.
وعانى المغني الراحل من السرطان منذ عام 1998، وفي 2013 أصيب بسرطان في رئته اليسرى وخضع لجراحة لاستئصاله.


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