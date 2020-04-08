نشر الفنان صلاح عبد الله صورة جديدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".
ظهر "عبد الله" في الصورة في شخصية كاريكاتيرية، معلقاً: " صباح الخير وتصبحوا
على خير كتير وتفرحوا
بخبر جديد جميل سعيد
يهني يومكوا ويفرِحُه ".
ويستخدم مؤخراً الفنان الكبير صلاح عبد الله مواقع التواصل الإجتماعي، ليتواصل مع جمهوره ومتابعيه لنشر الطاقة الإيجابية والسعادة، وخصوصاً بعد الأزمة التي تمر بها البلاد والاجراءات الاحترازية المتبعة لعدم تفشي مرض كورونا المسجد.
و كان قد ظهر الفنان صلاح عبد الله، في مقطع الفيديو وهو يلقي قصيدة جديدة جاءت كالأتي:
شاهد الفيديو..
تحت شعار "خليك في البيت وصاصا هيسليك"، " يا صاحبي كلك نظر، الحذر ما يمنع قدر، بس الحذر واجب، ولابد وقت الحظر نعمل الواجب، يمكن ساعتها القدر يعمل معانا الواجب ".
كانت هذه تفاصيل خبر على طريقة الكاريكاتير..صلاح عبد الله ينشر التفاؤل والخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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