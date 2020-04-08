أمل بوشوشة تكشف عن وجه إبنتها للمرة الأولى في عيدها الثالث

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة الجزائرية ​أمل بوشوشة​ عن وجه إبنتها ليا للمرة الأولى، وذلك إحتفالاً بعيد ميلادها الثالث.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهما، ظهرتا فيها من أجواء الإحتفال وهما تقفان أمام قالب حلوى خصص للمناسبة.

وعلّقت بوشوشة على الصورة بالقول:"اليوم هو يوم عيد ميلادك يا عيدي...مثل هذا اليوم و قبل ثلاث سنوات ابصرت انت النور و ابصرت انا الحياة. و منذ ذلك اليوم اصبح كل يوم و انت في حياتي عيدي. كل عام و انت روحي و عمري كل عام و انت بخير".

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أثنوا على جمال الطفلة وبراءتها، متمنين لها حياة سعيدة.

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