أندريا بوتشيلي يوحّد الأمل في كاتدرائية ميلانو بالتراتيل

ميرنا وليد - بيروت - تحت شعار "موسيقى للأمل"، أعلن المغني الأوبرالي الايطالي ​أندريا بوتشيلي​ أمس، عن عرضٍ مباشر سيطلقه عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي بمناسبة عيد الفصح يقدّم من خلاله تراتيل بمفرده في كاتدرائية ميلانو الفارغة يوم الأحد المقبل، حيث تضرّر العديد من سكان المنطقة من تفشي فيروس كورونا.

ونشر الفنان العالمي بوتشيلي مقطع فيديو على حسابه الخاص أعلن من خلاله عن موعد عرض ريسيتال، الذي ينطلق عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت إيطاليا، والثامنة بتوقيت بيروت، وسيوفر للمحبين إمكانية متابعته عبر يوتيوب.

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