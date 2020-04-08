مصممة أزياء سورية تقدم خبرتها للمتابعين من الحجر المنزلي

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت مصممة الأزياء السورية ​منال عجاج​ مبادرة إنسانية خيرية من شأنها قضاء وقت مفيد وممتع وقيّم في الوقت نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى فتح باب الإبداع والتجريب لتقديم كل ما هو متميز ومختلف والفوز بجائزة من جوائزها العشرين.

وتقوم عجاج بشكل يومي بفتح بث مباشر عبر صفحتها الخاصة تقوم من خلاله بتقديم عصارة خبرتها في عالم الأزياء عبر دروس عملية تعلم أساسيات فيها أساسيات الخياطة والتصميم للمصممين المبتدئين الذين يمتلكون الموهبة بهدف تطوير مواهبهم وصقلها على أفضل وجه.

وقوبلت المبادرة التي توبعت بشكل كبير بنتائج مذهلة، وأظهرت التزاماً وانضباطاً وإصراراً عند كل المتلقين.

وتشجيعاً منها على إظهار القدرات والكفاءات، أطلقت مسابقة لأفضل عشرين تصميماً، على أن ينال كل تصميم فائز على هدية عبارة عن ماكينة خياطة متطورة.

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