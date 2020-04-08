ابنة جيني إسبر تطفئ شمعتها السابعة.. والفنانة تحتفل على طريقتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت النجمة السورية جيني إسبر بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة ساندي في عامها السابع، وشاركت جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعية الاحتفال من خلال فيديو لحظة إطفائها شموع قالب الحلوى هي وابنتها.

وقالت إسبر لابنتها إنه كان من المفترض أن تحتفل مع أصدقائها بهذا اليوم، لكن بسبب فترة الحجر الصحي الذي يعيشه العالم لمقاومة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ومن أجل الالتزام بالإجراءات الوقائية احتفلت هي وابنتها فقط بالمنزل.

وكتبت إسبر معايدة لابنتها أرفقتها مع الفيديو الذي نشرته معبرة عن سعادتها بوصول ابنتها لسن السبع سنوات، مشيرة إلى أنها عاجزة عن التعبير لأن ابنتها هي أملها الوحيد بهذه الحياة وهي تمثل أيضا الروح التي تحيا بها، وتمنت لها أعواما مليئة بالفرح والسعادة والنجاح.

وتبدو علاقة النجمة السورية مع ابنتها تقترب من الصداقة والحوار أكثر منها من علاقة الأم المسيطرة على ابنتها، وهو ما يظهر من خلال العديد من الفيديوهات التي تجمعهما سوية.

وتقضي إسبر يوميات الحجر الصحي بمنزلها، وتمارس هواياتها، وتحاول أن تحافظ على طاقتها الإيجابية برفقة ابنتها.

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وكانت قد شاركت خلال الحجر المنزلي بالعديد من التحديات مع زملائها وأصدقائها والتي تعنى بنشر صور مليئة بلحظات الفرح قبل انتشار أزمة كورونا حول العالم، ومن هذه التحديات أيضاً شاركت إسبر بنشر صورة لها من أيام الطفولة مقارنة مع صورتها في الوقت الحالي وعلقت عليها قائلة:"من الأشياء الجميلة التي من الممكن ممارستها بالحجر الصحي هي مشاهدة الصور القديمة". وطلبت من متابعيها أن يشاركوها بهذه التجربة عن طريق صور لهم بمرحلة الطفولة.

رمضان2020

من جانب آخر ستظهر جيني إسبر في رمضان المقبل عبر عملين هما "الحرملك" بجزئه الثاني وهو من إخراج تامر إسحاق وتأليف سليمان عبد العزيز وإنتاج كلاكيت ميديا .

وتستمر إسبر بالجزء الثاني بتجسيد شخصيتها "فيكتوريا" التي ستشهد تطورا كبيرا في الأحداث بعد وصول الفنانة درة إلى إدارة الخان.

كذلك ستظهر في مسلسل "يوماً ما" إخراج عمار تميم وإنتاج شاميانا، وتؤدي فيه شخصية "ماريا" التي تواجه أحداثاً كثيرة في مسيرة حياتها وتمر بظروف صعبة وقاسية.