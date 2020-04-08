شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المغنى الأمريكى جون براين بسبب مضاعفات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن جون براين المغنى الأمريكى الحائز على جائزة جرامى توفى، أمس الثلاثاء، عن عمر 73 عاما بسبب مضاعفات مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.
كانت فيونا ويلان براين زوجة المغني الراحل أعلنت نقله للمستشفى يوم 26 مارس بسبب معاناته من أعراض كوفيد-19.
وذاع صيت براين في السبعينيات والثمانينيات وفاز بأول جائزة جرامي عام 1991 في فئة أفضل ألبوم لموسيقى الفولك المعاصرة عن ألبومه (ذا ميسينج ييرز)، وفاز بجرامي أخرى في نفس الفئة عام 2005 عن ألبومه (فير آند سكوير). وفي ديسمبر ، كرمته أكاديمية التسجيل بجائزة عن مجمل أعماله.
وعانى المغني الراحل من السرطان منذ عام 1998. وفي 2013 أصيب بسرطان في رئته اليسرى وخضع لجراحة لاستئصاله.
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