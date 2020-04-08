شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيطان أحتار فى أمرك" أحدث أغانى طارق الشيخ من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب الشعبي طارق الشيخ أغنية جديدة من ألبومه الجديد تحمل اسم "الشيطان احتار فى أمرك"،الذي يتعاون فيها مع الموزع ميدو مزيكا، والأغنية من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، حيث تسجل تعاوناً جديداً بين الشيخ ومزيكا بعدما قدما سوياً أغنية "مزاجنجي".

وطرح طارق الشيخ مؤخرا كلييه الجديد بعنوان "وردة البيت" على موقع الفيديوهات يوتيوب، من كلمات وألحان عزيز الشافعى فى أول تعاون بينهما، وتوزيع كريم عبد الوهاب وإخراج محمد القاضى، وتم تصويره في استوديو مصر، واستغرق يوما كاملا، وتدور فكرته فى إطار الدراما التى تمس كل إنسان فقد عزيزا عليه، وتواكب العديد من المناسبات والظروف التى يمر بها كل إنسان.

Advertisements

ويتعاون طارق في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبدالرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى، ومحمد النجار وإسلام شيبسى، ويشمل 8 أغانى متنوعة.