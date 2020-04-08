خاص| بعد تدخل تامر حسني.. نقل الملحن خالد عادل لمستشفى خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفي حمزة:

أكد المهندس حسام عادل إنه من المقرر نقل شقيقه الملحن خالد عادل، صباح اليوم الأربعاء، إلى أحد المستشفيات الخاصة، بالاتفاق مع الفنان تامر حسني، الذى تكفل بجميع تكاليف العلاج.

وقال حسام في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "اليوم تحدث معي الفنان تامر حسني وشقيقه حسام، واتفقنا على نقل خالد صباح اليوم من مستشفى شبرا العام، إلى أحد المستشفيات الخاصة".

وأضاف: "تامر أكد التزامه بتحمل جميع تكاليف العلاج، إذ أصبح خالد في حالة صحية حرجة بسبب التسمم الدموي، والمياه الموجوده على الرئة وحول القلب".

ويعاني الملحن خالد عادل من وضع صحي حرج، ونشر اليوم فيديو يطالب فيه أصدقاءه وتامر حسني بإنقاذه، وحذف شقيقه الفيديو، واعتذر للجمهور، وأكد أنه شقيقه ليس في وعيه، ولا يدرك ما يقوم به.