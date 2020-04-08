ليدي جاجا تعلن عن بث موسيقي زاخر بالنجوم لصالح محاربي فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت مغنية البوب الأمريكية ليدي جاجا، في بيان لها، بث حفل موسيقي عالمي يشارك فيه عدد من النجوم منهم بول مكارتني، وليزو وبيلي، إيليش، وآخرون، لدعم العاملين بالرعاية الصحية، الذين يتصدون لتفشي فيروس كورونا المستجد عالميا.

ويُذاع الحفل الذي يحمل عنوان (عالم واحد: معا بالمنزل) عبر عدة قنوات تليفزيونية وشبكات رقمية بأنحاء العالم في 18 أبريل الجاري، وسيقدمه مذيعو البرامج التلفزيونية الليلية جيمي كيميل وجيمي فالون وستيفن كولبير.

وقالت جاجا إن المنظمين جمعوا بالفعل 35 مليون دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة، مضيفة: "ستذهب الأموال لصالح صندوق الاستجابة للتضامن من أجل مكافحة مرض كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية".

وأضافت أن هدفهم جمع أموال قبل البث التليفزيوني المنتظر حتى يستطيع المشاهدون الجلوس والتمتع بالعرض الذي يستحقونه جميعا.