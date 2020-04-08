بريطاني يهزم فيروس كورونا في سن الـ84

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 أبريل 2020 07:16 صباحاً - احتفى عاملون في مستشفى بريطاني بانتصار رجل يبلغ من العمر 84 عاما على فيروس كورونا المستجد، بعد أسبوعين من صراعه مع مرض كوفيد-19 في المستشفى.

وأظهر مقطع فيديو العاملين من الأطباء والممرضين، الذين كانوا جميعهم يرتدون كمامات وأقنعة للوجه، وهم يصفقون للرجل أثناء مغادرته المستشفى.

وقالت ناشرة الفيديو، إن الرجل الذي كان مريضا هو جدها، وأن إصابته بفيروس كورونا المستجد “اكتشفت بعد إجراء اختبار عينة له”.

وأضافت “سرعان ما انتهى به الحال إلى الإصابة بالتهاب رئوي، وقال الأطباء لنا حينها إن الساعات الأربع والعشرين القادمة ستكون حاسمة، لكنها إرادة الرب”.

وأشارت إلى عدم معرفة العائلة بكيفية إصابته بالفيروس، لكنه كان قد “عاد من سفره إلى جامايكا قبل اكتشاف إصابته بأسبوع”.

وقدمت الحفيدة الشكر للعاملين في مستشفيات الخدمة الصحية الوطنية، والتي تمول من دافعي الضرائب.

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وفي التعليقات قالت سيدة تدعى أليس، إن والدها يحارب حاليا من أجل حياته “رؤية ذلك يعطيني الأمل بأن ربنا سوف يعيده إلينا في البيت سالما”.

لكن سيدة أخرى تدعى ماري أغاكي ردت عليها قائلة “تمسكي بالأمل واستمري به، عمي الكبير الذي يبلغ من العمر 83 عاما كان يعاني من مشاكل في الرئة قبل أن يتعافى ويخرج السبت من المستشفى”.

وسجلت بريطانيا 786 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة، في رقم قياسي جديد، لتصل الحصيلة الإجمالية الى ستة آلاف وفاة في البلاد، كما أعلنت الحكومة الثلاثاء.

وتوفي 6159 مريضا في المستشفى بعدما شخصت إصابتهم بكوفيد-19 كحصيلة إجمالية، كما أعلنت وزارة الصحة. وهناك 213,181 شخصا خضعوا لفحوص الكشف عن المرض بينهم 55 ألفا و242 جاءت نتائجهم إيجابية.