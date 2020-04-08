الولايات المتحدة تسجل حوالي 2000 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2020 05:55 صباحاً - سجلت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا خلال يوم واحد، بعد تأكيد وفاة 1800 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهذه هي أعلى حصيلة وفيات ليوم واحد تسجل في العالم.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الحصيلة قد ترتفع لأن بعض الولايات لم تقم بإعلان وفياتها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حتى الآن.

وخلال الأسبوع الماضي، كسرت الولايات المتحدة بشكل مضطرد أرقام الوفيات، إذ سجلت كل يوم تقريبا عدد وفيات أعلى من اليوم الذي سبقه.

وأعلن الاثنين، وفاة 1150 شخصاً في الولايات المتحدة جرّاء فيروس كورونا المستجد، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.