شاهد.. كنزي عمرو دياب تتحدى الملل بـ “ورق التواليت”

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2020 05:55 صباحاً - شاركت كنزي ابنة الفنان المصري عمرو دياب متابعيها على انستغرام بفيديو قصير ظهرت فيه وهي تؤدي تحدي “ورق التواليت” داخل غرفتها.
وكانت كنزي قد نشرت ايضا صورة لها، منذ يومين، وعلقت عليها كاتبة انها تشعر بالملل.
يذكر ان تحدي “ورق التواليت” شارك فيه عدد من كبير من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع.
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