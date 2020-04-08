شاهد.. محمد رمضان يتشاجر مع احمد ماهر في مشهد من “البرنس”

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2020 05:55 صباحاً - ينتظر الفنان المصري محمد رمضان عرض مسلسله الجديد ‏‏”البرنس” ضمن السباق الرمضاني. الذي ينطلق بعد حوالي اسبوعين.

وقد نشر محمد رمضان، عبر حسابه على انستغرام مشهد من مسلسل “البرنس” وظهر فيه وهو يرتدي ملابس السجن وهو يتصارع مع الفنان محمد ‏أحمد ماهر وسط المساجين.‏

تدور أحداث مسلسل “البرنس” فى إطار درامي اجتماعى في العلاقات الأسرية، بطولة محمد رمضان، وأحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، ومن تأليف ‏وإخراج محمد سامي‎.‎