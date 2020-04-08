شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد إمبابة"..سعد الصغير ينتهى من تسجيل تتر مسلسله الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي المطرب الشعبي سعد الصغير من تسجيل أغنية تتر مسلسله "ولاد إمبابة" المقررعرضه فى شهر رمضان المقبل، والأغنية تحمل نفس اسم المسلسل، وهى من كلمات وليد الرياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس، وهندسة صوت إسلام غلاب.

وصور "سعد" معظم مشاهد مسلسل "ولاد امبابة" في أحد الاستديوهات في شبرامنت بالهرم، والذى يجسد فيه شخصية "عسيلة" شاب بسيط من منطقة شعيبة، ويقع في قصة حب "فريدة" مع الفنانة يسرا المسعودى من أسرة غنية داخل أحدث العمل.

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مسلسل "ولاد امبابة" يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم فريدة سيف النصر وسميرغانم وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وهانى الاسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى ويتم طرحه فى موسم رمضان المقبل، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

وشارك سعد الصغير مؤخراً فى بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع كل من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد ومايا دياب ومن إخراج أشرف زكى، والذى يعتبر هذه الخطوة مهمة فى مشواره الفنى خاصة أنه قليل فى أعماله المسرحية، حيث تعد هذه الثالثة له بعد مشاركته قبل ذلك فى عمل مسرحى فى العراق ومشاركته فى أحد عروض مسرح مصر.