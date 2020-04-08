شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تهنئ يحيى الفخرانى بعيد ميلاده على إنستجرام وتقلد أبو حفيظة فى تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة لقاء الخميسى، النجم الكبير يحيى الفخرانى، بعيد ميلاده، قائلة إنه الأستاذ الذى شاركنا رحلته الفنية البديعة على مدار سنين وتعلمنا منه وتأثرنا به، وهو من يحيى فينا المشاعر الصادقة بروعة وصدق أدائه البديع.

وكتبت لقاء، عبر استورى حساب انستجرام الخاص بها، قائلة: "الأستاذ الإنسان الفنان القدير المحترف الحساس المثقف الدافئ التلقائى المبهج الصادق، يحيى هو وهو من يحيى فينا المشاعر الصادقة بروعة وصدق أدائه البديع، دائما وأبدا عيناه تأخذنا فى رحلة ساحرة داخل أعماق شخصياته المتعددة المختلفة، إنه الأستاذ الذى شاركنا رحلته الفنية البديعة على مدار سنين وتعلمنا منه وتأثرنا به".

وأضافت لقاء: "كل عام وأنت معنا، كل عام وأنت فى أتم الصحة والسلامة، كل عام وضحكتك ولمعة عينيك تملأ الأجواء حولنا بالدفيء والحنين، نحبك وسنظل دائما وأبدا، وقريبا سنلقاك فى عالم جديد من عوالمك، مع شخصية جديدة مما تخبئه لنا من سحر أدائك الخلاب".



لقاء الخميسى

وعلى جانب آخر، نشرت لقاء الخميسى، عبر حسابها على انستجرام، فيديو من تطبيق "تيك توك" وهى تتقمص شخصية "سيد أبو حفيظة" للنجم أكرم حسنى، خلال خناقته مع النجم أمير كرارة "سيد بوخارست" خلال برنامج "أسعد الله مساءكم" الذى كان يذاع منذ عدة سنوات.

من ناحية أخرى، اعتذرت الفنانة لقاء الخميسى عن فيلم "للبنات فقط" التى كانت من المفترض أن تشارك فى بطولته بسبب ارتباطها بعدد من الأعمال، وهو من تاليف أيمن سليم وإخراج سيد الحسينى ويشارك فى بطولته كل من الفنانة جينا سليم ومنة جلال ولى لى قاسم.

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وكرمت مؤخرا لقاء الخميسى فى ختام فعاليات الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، التى أقيمت بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، والمهداة إلى روح المخرج سمير سيف الذي قدم العديد من الأعمال الناجحة فى مشواره الفنى.





وكان مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 68 برئاسة الأب بطرس دانيال، أعلن عن الأفلام الخمسة الذى سيتم عرضهم خلال فعاليات هذه الدورة وهم، فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.