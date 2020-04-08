شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم فى جلسة تصوير "كن صبورا": بعض الأحيان تحتاج فقط إلى الاسترخاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع النجم خالد سليم، لجلسة تصوير جديدة، وظهر مرتديا قميصا بأحد درجات اللون الأزرق وبلوفر رمادى اللون، أطلق عليها "كن صبورا".

ونشر سليم، الصور عبر حسابه على انستجرام، وصحبها بتعليق: "فى بعض الأحيان تحتاج فقط إلى الاسترخاء وتذكر نفسك أنك تفعل كل ما بوسعك، وكل شيء سيصبح على ما يرام، كن صبورا".





وكان الفنان خالد سليم، قدم مجموعة من التمارين الرياضة، لجمهوره ومتابعيه، لتأديتها فى المنزل خلال فترة الحجر الصحى، للحد من انتشار وتفشى فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".





ونشر سليم، فيديو لتأدية التمارين فى المنزل، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "‎لو متعود تتمرن كل يوم وزعلان إن الچيم قفل، قررت أشاركوا تمارين سهلة وبسيطة تقدروا تعملوها فى البيت بأقل الإمكانيات"، مضيفا: "دى المجموعة الأولى شوفوها في الفيديو وهستني مشاركتوا وانتوا فى البيت بنفس التمرينه".





وكان النجم خالد سليم، كشف مؤخرا أن انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، هو سبب تأجيل طرح كليبه الجديد "اللى فات مات"، مطالبا أبناء الشعب المصرى بمواجهة هذا الفيروس بالالتزام بالإرشادات الطبية والصحية والتعاون بين الجميع حتى القضاء عليه.

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وقال سليم: "بسبب الظروف اللى بتمر على مصر والعالم كله معرفتش أنزل حاجة وأبقا فرحان بيها وفى ناس بتعانى وناس تعبانة وممكن مرض يؤثر على حياتها وممكن يكون حاجة صعبة فى حياتهم".

وأضاف سليم: "قررت أنا وفريق العمل تأجيل نزول الكليب حتى هدوء الأوضاع، وأقدر أفرح بيها وأفرح الناس بيها".

ووجه سليم، رسالة للشعب المصرى، من أجل مواجهة فيروس كورونا، قائلا: "لازم كلنا نبقا ايد واحدة وقلب واحد، ونتعاون مع بعض إننا نعدى المرحلة دى على خير ونواجه كورونا بقمة الوعى والجدية والالتزام بالإرشادات الطبية"، مضيفا: "نصيحة مهمة نبعد تماما عن التجمعات الكبيرة ونحافظ على نظافة ونظافة أولادنا ونفضل قاعدين فى البيت على أد ما نقدر عشان نقدر نعدى المرحلة".