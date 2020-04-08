محمد اسماعيل - القاهرة - أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN):
توفي المغني الأمريكي العالمي جون براين، الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، عن عمر يناهز 73 عامًا، بسبب معاناته من مضاعفات فيروس كورونا.
وقالت أشا جودمان، المتحدثة باسم براين، لـCNN: "نعم، نحن نؤكد بالنيابة عن عائلة براين أنه توفى".
وقالت عائلته، في بيان، إنه توفي في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية نتيجة لمضاعفات فيروس كورونا.
كان براين، الفائز بجائزة غرامي، أحد أبرز نجوم الغناء الشعبي وكتاب الأغاني إبان حقبة السبعينيات من القرن الماضي.
وعُرف بصوته القوي وروحه المرحة. وتميز براين بكلماته المؤثرة والغاضبة والكوميدية.
وفي وقت سابق، نجا جون براين من أمراض السرطان والقلب.
وسبق أن خضع براين لعملية جراحية في 1998 لإزالة ورم سرطاني في رقبته، ما أدى إلى تلف حباله الصوتية. وفي 2013، تمت إزالة جزء من رئة واحدة له لعلاجه من سرطان الرئة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المغني الأمريكي جون براين الحائز على جائزة غرامي بسبب مُضاعفات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.