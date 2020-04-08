"خناقة في السجن".. محمد رمضان ينشر مشهدا من "البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان محمدر مضان عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، مشهدا من مسلسل البرنس، يروج به للعمل قبل عرضه في شهر رمضان المقبل.
وظهر رمضان في الفيديو، وهو يتشاجر في السجن مع الفنان محمد أحمد ماهر، ويضربه.
وعلق رمضان على المشهد: "البرنس رمضان 2020، ثقة في الله نجاح".
يُذكر أن الفنان محمد رمضان يواصل تصوير مسلسل "البرنس"، لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل، والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامي.
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