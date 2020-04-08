في الأربعين.. إلهام شاهين تتذكر الرئيس الراحل مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالزي العسكري. وكتبت: "أربعون يوما مضت على رحيل الرئيس حسنى مبارك رحمة الله عليه، سنتذكره دائما بكل الخير وندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يكون مثواه الجنة، وعزائى لأسرته الكريمة السيدة سوزان مبارك وأبنائه العزاز جدا جمال وعلاء مبارك.. ربنا معاكم". يُذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفي في 25 فبراير 2020.

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