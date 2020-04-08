فيديو| ماجد المصري يتحدى محمد زيدان في كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وهو يتحدى الفنان ماجد المصري في كرة القدم. وتقوم فكرة التحدي على ركل الكرة لأعلى، ومن يستطع أن يرسل الكرة لأعلى ارتفاع أعلى يكسب التحدي. وعلق زيدان على الفيديو:" لما متلاقيش حاجة تعملها، طيب جنان في جنان بقى".

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