أحمد صلاح حسني يروج لمسلسله الرمضاني الجديد "الفتوة"

نشر الفنان أحمد صلاح حسني صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علق "أحمد" على الصورة:" تحدي جديد لكل سعيد، وسعيد أكتر بالعمل مع أخ عزيز وإنسان محترم إسمه ياسر جلال، ممثل كبير وإنسان فوق الوصف..يارب كرمك ".

Advertisements

وفي نفس السياق، يستكمل صناع عمل مسلسل "الفتوة" التصوير فى مدينة الإنتاج الإعلامى وهو الديكور الرئيسى للعمل وهو عبارة عن

حى الجمالية الذى تم بنائه بشكل كامل فى المدينة خاصة أن الأحداث تدور فى هذا الحى قديما وتحديداً مع بداية القرن العشرين، ويسلط الضوء على عصر الفتوات والصراعات التى دارت خلال هذا العصر.

ويشارك في المسلسل مجموعة من نجوم الداما، وأبرزهم النجم ياسر جلال، وأحمد صلاح حسني، مى عمر، نجلاء

بدر، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وأحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "الفتوة" من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وصور أبطال المسلسل على مدار الأربعة أسابيع الماضية عدد من المشاهد فى الديكور الرئيسى وهو حي الجمالية فى مدينة الانتاج الاعلامي، إضافة إلى بعض المشاهد فى بيت السحيمي بمنطقة الدرب الأحمر، وكذلك بعض المناطق الأثرية الأخرى التى تتناسب مع طبيعة المرحلة التاريخية التى تدور حولها أحداث العمل.