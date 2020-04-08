بثينة الرئيسي للأمهات: أنتي الجندي المجهول في زمن كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وجهت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي تحية للأمهات، في ظهر أزمة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

بثينة قالت في رسالتها للأمهات، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “تحية للأمهات الرائعات المبدعات انتوا الأقوى بهالأزمة.. اللي فاتحين البيت مطعم وفندق وملعب وراحة واستجمام لجميع أفراد العائلة.. إنتي الجندي المجهول بكل الأزمات”.

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وأضافت: “إنتي الأمان الوحيد بظل كل الخوف اللي بره البيت.. إنتي ما يطلبه الجمهور.. كل يوم وكل ساعة.. الصبح والمسا.. إنتي الجواب لكل سؤال بينسأل بالبيت.. ماما شنو غدانا.. ماما وين لعبتي.. ماما زهقت.. ماما جعت.. ماما اعمليلنا.. وكلها أسئلة وطلبات جوابها عندك”.

وتابعت: “الله يعطيكي ألف عافية.. الله يباركلك بصحتك وعقلك وروحك.. إشحني حالك كل يوم بنص ساعة لك لحالك عشان تقدري تكملي.. ما تزعلي نفسك ولا تعصبي وتذكري برغم كل التعب إنتي الأهم إنتي خط الدفاع الأول بكل بيت وبكل زاوية.. الله يقويكي ويقوينا جميعاً.. تحية لكل الأمهات”.

وتحدثت عن والدتها، بقولها: “صج إني بعيده عنها.. ما شفتها من ثلاث شهور بسبب الشغل وظروف الأزمه بس قلبي وروحي وعقلي معاها.. بس شكراً للتكنولوجيا الي تخليني اكحل عيني بشوفتها كل يوم”.