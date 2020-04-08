بعد أن فرقهما «كورونا».. رزان مغربي توجه رسالة مؤثرة لابنها في عيد ميلاده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وجهت الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي رسالة مؤثرة لابنها الوحيد “رام” في عيد ميلاده، والذي لم تستطع حضوره معه نظرا لتواجدها في لبنان، وعدم استطاعتها العودة لمصر، بعد توقف حركة الطيران في البلدين للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

رزان نشرت صورة جمعتها بابنها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، لكنها حرصت على إخفاء معالم وجهه، ووجهت تهنئة مؤثرة له، بقولها: “لا أستطيع العيش إذا كان العيش بدونك”.

الفنانة اللبنانية أضافت: “رام حياتي اشتقت لك حياتي.. أكتب هذه الكلمات في يوم ميلادك وأنا لست معك وأنا بعيدًا ولكنك تحت جلدي وفي قلبي”.

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واختتمت كلامها، بقولها: “حتى نلتقي مرة أخرى أتمنى لك مستقبلا عظيما.. افتقد تقبيلك ورائحتك وعناقك يا حبي حياتي وكل شيء بالنسبة لي.. ماما رزان”.

يذكر أن الفنانة والإعلامية رزان مغربي تتواجد حاليا في لبنان، حيث تشارك أحمد السقا في تقديم برنامجه الرمضاني “اغلب السقا”، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم على قنوات MBC.

وقالت رزان في تصريحات لها مؤخرا، أنها متواجدة فى لبنان بصحبة فريق عمل البرنامج منذ يوم 27 فبراير الماضي، لافتة إلى أنه تم تصوير نصف الحلقات لكن الظروف الحالية فى لبنان ودول العالم أجمع أجبرتهم على التوقف طوال الـ 20 يوم الماضيين مع صعوبة العودة للتصوير مرة أخرى لافتة أن مع عرض البرومو أصبح هناك بوادر لاستكمال تصوير باقى الحلقات خلال الأيام المقبلة.