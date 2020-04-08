المغربية كوثر براني تنشر أول صورة لمولودتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

نشرت نجمة برنامج “أراب أيدول”، الفنانة المغربية كوثر براني أول صورة لمولودتها الوحيدة، كاشفة أن الحجر المنزلي قربها من ابنتها، وجعلها تقضي الكثير من الوقت معها.

الفنانة المغربية ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي جالسة على الارض وتحمل طفلتها على ذراعيها.

الفنانة المغربية كتبت: “أيام صعيبة كنمروا منها وكيمر بيها العالم كله، هاد شي لازم يعطينا درس، عندنا نِعَم كبيرة و مكناش معتارفين بيها”.

وأضافت: “توحشنا الأهل والأحباب بيناتنا درب ومقادرينش نشوفوهوم لأننا ملتازمين باش هاد الأزمة دوز بسلام بدون فقدان أي عزيز على القلب”.

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وتابعت: “فترة الحجر الصحي عطاتني فرصة انني نزيد نحمد الله على النعم لي عاطيهوملي، نقدر كل صغيرة وكبيرة فحياتي، والحجر كان فرصة بالنسبة لي باش ندوز وقت كبير مع بنتي و نهتم بكل التفاصيل المتعلقة بيها.. انتوما شنو علماتكم هاد الفترة؟”.

وكانت الفنانة المغربية كوثر براني قد رزقت في شهر أكتوبر الماضي بمولودتها الأولى من زوجها الفنان هاني خطاب.

الفنانة المغربية شاركت جمهورها بصورة من احتفالها مع زوجها بقدوم مولودتهما، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

كوثر ظهرت في الصورة بقفطان أبيض فضفاض كشف عن زيادة وزنها بشكل كبير، وكانت تحتضن زوجها وسط البالونات الملونة، وأصناف متنوعة من الحلوى.