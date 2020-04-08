وقف إيناس عز الدين عن الغناء وإحالتها للتحقيق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان المصري هاني شاكر، تحويل الفنانة إيناس عز الدين نجمة برنامج اختيار المواهب الشهير «آراب أيدول» إلى التحقيق.

وقال طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي باسم نقابة الموسيقيين، في تصريحات خاصة إن مجلس النقابة في اجتماعه الأخير قرر إحالة المطربة إيناس عز الدين إلى التحقيق وبناء عليه وقفها عن الغناء، بسبب ادعائها المرض وإصابتها بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وإثارة الذعر بين جمهورها، ونشرها عددًا من الفيديوهات التي تسيء لسمعة مصر عبر حساباتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة الصحة قد كشفت عن نتائج تحليل الفنانة المصرية إيناس عز الدين، وذلك بعد ساعات قليلة من نقلها لمستشفى حميات إمبابة للعزل الصحي، وجاءت تحليل الفيروس سلبية، أي أن الفنانة لا تعاني من أعراض فيروس كورونا وغادرت المستشفى بعدها بساعات قليلة.

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إيناس عز الدين، كانت قد أثارت حالة جدل واسعة منذ دخولها المستشفى بسبب الفيديوهات التي قامت ببثها والتي كشفت فيها عن دفعها أموالًا مقابل دخولها للمستشفى وكذلك أموال أخرى للماسكات وهو الأمر الذي نفته إدارة المستشفى.

كما تعرضت لانتقادات حادة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قيامها بنشر فيديو “لبرص”، داخل الغرفة واتهمت فيه المستشفى بالإهمال في الوقت الذي اتهمها الكثير من متابعيها بالتشهير بالمستشفى في ظل الأزمة التي تعانيها مصر وكذلك البحث عن الشهرة من خلال إدعائها المرض ونشر هذه الفيديوهات.

إيناس كانت قد كشفت عن إصابتها بالفيروس خلال رحلتها الأخيرة للمغرب، وكتبت: «مافيش حاجة حتى الآن اسمها علاج كورونا، والإجراءات المتبعة معايا في حالة الألم أو التهاب الحلق أو الصداع أخذ باراسيتامول أو بنادول أو ادول 500 وتقوية المناعة بفيتامين دي وفيتامين سي وأكل الخضار وفواكه تحتوي على فيتامين سي زي البرتقال والكيوي والليمون والموز وشرب سوائل دافية والابتعاد عن المشروبات الباردة ووقف السكريات نهائياً.. والفيروس انتقل ليا وأنا راجعة من المغرب من اأبوعين في الطيارة عن طريق شخص كان مصاب وما قالش وهو كان عارف وتم اكتشاف إصابته لما وصل مصر».