محمد هنيدي يكشف مصير فيلم الجزء الثاني من «صعيدي في الجامعة الأمريكية»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد هنيدي، تفاصيل أعماله الفنية المقبلة ومصير الجزء الثاني من فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”.

محمد هنيدي، قال خلال لقائه في برنامج “كاربول كاريوكي”، مع الفنان السعودي هشام الهويش، والمذاع عبر فضائية SBC السعودية: “عرضت الفكرة على المؤلف مدحت العدل لكنه طلب التروي وعدم الاستعجال، لأن الموضوع ليس سهلا، خصوصا أن الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وما زال يتذكره الجمهور بشكل جيد”.

وأضاف: “الفكرة قائمة ولكن سوف تحتاج إلى وقت كبير من أجل إعدادها بشكل جيد”.

كما قدم خلال الحلقة أغنية “كامننا”، بطريقة مختلفة حيث اعتمد على اللون الطربي فيها، والأغنية سبق وقدمها مع الفنان محمد فؤاد، في فيلم “إسماعيلية رايح جاي”، وذلك قبل 23 عامًا حيث عرض الفيلم في عام 1997، وحقق نسبة نجاح كبيرة وقتها.

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وعلق محمد هنيدي، على غنائه هو وهشام الهويش الأغنية بهذه الطريقة قائلًا: “عايزين طربوشين، وأخدنا لمنطقة الأربعينات، والطربي ليس ظابطًا مع الأغنية”.

فيلم “إسماعيلية رايح جاي”، من بطولة محمد فؤاد، محمد هنيدي، حنان ترك، وخالد النبوي، وكريمة مختار، وعزت أبو العوف، وأحمد عقل، وأحمد رزق، وإنتاج وتوزيع أفلام النصر، و أفلام حسن إبراهيم وشركاه وموسيقى تصويرية ليحيى الموجى، وسيناريو وحوار أحمد البيه، و إخراج كريم ضياء الدين.

كما كشف الفنان محمد هنيدي، عن مطربه المفضل خلال الحلقة مؤكدًا أنه يحب الفنان محمد منير.

وكان آخر أعمال محمد هنيدي، الفنية مسلسل “أرض النفاق” الذي لعب بطولته مع وهنا شيحة ودلال عبدالعزيز وسامي مغاوري ‏ومحمد ثروت وليلى عز العرب وسلوى محمد علي ومحمد محمود، سيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج ماندو العدل.

وكانت آخر أعمال محمد هنيدي، السينمائية فيلم “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد” الذي طرحه في عيد الفطر ‏‏2017 ‏وشارك فيه مع درة، ‏وباسم سمرة، وبيومي فؤاد، وإيمان السيد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ‏شريف ‏إسماعيل‎.‎