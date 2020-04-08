خالد النبوي يتحدث لأول مرة عن تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري خالد النبوي لأول مرة عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، وأجرى على إثرها عملية تركيب دعامة دوائية في الشريان التاجي الخلفي.

النبوي قال، خلال استضافته في برنامج “صاحبة السعادة” تقديم الفنانة إسعاد يونس، إنه كان يُجري أحد اللقاءات الصحفية، حينما شعر بتعب شديد، وهو ما دفعه للتفكير في الذهاب لإحدى المستشفيات، لكن زوجته تحدثت هاتفيًا مع صديقه حسام صلاح، الذي نصحها بالتوجه إلى مستشفى القصر العيني.

وأضاف أنه ذهب بالفعل إلى القصر العيني، وخضع لعمل رسم قلب، على يد الطبيب هشام صلاح، شقيق صديقه، لافتًا إلى أنه لاحظ تغير لون وجه الطبيب أثناء عمل رسم القلب، وأضاف: “عارف إني عاوز أروح مستشفى تانية، فحط اسمها على الجي بي إس ورجعلي، قالي بينا وبينها 13 دقيقة.. منلحقش”، ثم أجرى له على الفور عملية قسطرة في القلب.

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خالد النبوي وجه الشكر لكل جمهوره الذين سألوا عنه، وكذلك لأصدقائه الفنانين، مؤكدا أنه لم يكن يعلم أنهم يحبونه بهذا القدر، ومن بينهم أحمد السقا، ومنى زكي، وأحمد حلمي، وكريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، وهند صبري، وغيرهم.

ومن ناحية أخرى، يشارك الفنان خالد النبوي في بطولة مسلسل «لما كنا صغيرين»، والمقرر عرضه في شهر رمضان القادم ، كما يشارك في بطولة العمل ريهام حجاج ومحمود حميدة، ونسرين أمين وغيرهم، والعمل من إخراج محمد على ومن تاليف أيمن سلامة.