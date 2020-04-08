نقيب الممثلين يتدخل لفض الاشتباك بين ريهام سعيد وريم البارودي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد الخلافات التي نشبت بين الإعلامية ريهام سعيد والفنانة ريم البارودي، وتبادل التصريحات المسيئة بينهما، قرر نقيب الممثلين أشرف زكي التدخل لحل هذه الأزمة.

ريهام نشرت صورة لأشرف زكي، كاشفة أنه هاتفها وطالبها بعدم الرد على أي إساءة توجه لها، حيث كتبت: “نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف يجعلنا نحتاج الي ان نتكاتف للخروج من الأزمة للحفاظ علي سلامة وطننا الحبيب مصر وسلامه المصريين والتكاتف مع حكومتنا التي تقوم بمجهود رائع يشهده العالم و قد خرجت زميلة لي تسب وتسيء لي وقد تدخلت نقابه المهن التمثيلية وطلبت مني عدم الرد علي أي إساءه أخري أو التحدث في هذا الأمر أو اتخاذ أي اجراء”.

وأضافت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “واحتراما مني لنقابتي ونقيبي الدكتور أشرف زكي التزمت الصمت و لن أتحدث في هذا الأمر مرة أخري وأناشد الجميع بإغلاق الموضوع تمامًا و أرجو من جمهوري عدم ذكر هذا الموضوع و التعليق عليه أو الإساءة لزميلتي.. نحن في أيام مباركه أرجو الدعاء لكل مريض بالشفاء بإذن الله والدعاء لبلدنا الحبيبه مصر”.

وكان قد ظهر تسجيل صوتي مسرب للفنانة المصرية ريم البارودي تهاجم خلاله صديقتها السابقة الإعلامية ريهام سعيد.

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ريم فتحت النار على ريهام خلال التسجيل، ووجهت اللوم لأحد الاشخاص لدفاعه عنها، بقولها: “أيمن سليم برقبة وضفر ريهام سعيد.. بتقارن مين بمين يا أهبل.. كده هعتبرك أهبل بالنسبالي.. بص يا حبيبي ولا تستفزني ولا استفزك بس متعملش نفسك صاحب حد ونبي وبعدين مش دي اللي معرفاك بيها.. ولا أي حاجة وأنا راضية كدة.. زينة جزمتها برقبة ريهام سعيد”.

وأضافت: “هي ينطبق عليها “إذا خاصم فجر” دي واحدة مكروهة ربنا اداها كل حاجة وسلب منها كل حاجة.. خليها كدا ربنا بيعذبها أكتر وأكتر اللهم لك الحمد أنا عندي ناس زي الفل حواليا”،وفي نهاية حديثها أوصت ريم من تحدثه بأن يرسل هذه التسجيلات لريهام.

ريهام أعادت نشر تسجيل ريم البارودي على صفحتها بموقع “اليوتيوب”، وعلقت قائلة: “رسالتك وصلتني شكرا”، ثم نشرت مقطع فيديو سابق من برنامجها تحدث فيه عن ناكري العيش والملح، مؤكدة أن من يفعل ذلك فهو جائع وناكر للجميل، حيث قالت: “لو واحدة صاحبتك كلت في بيتك عيش وملح وبعدين ضربتك في ضهرك علشان جعانة”.

خلافات ريم البارودي وريهام سعيد أثارت حيرة الجمهور، حيث أنهما كانتا صديقتان مقربتان، فيما تكهن البعض أن خلافاتهما نشأت بعدما بدأت ريم تقديم برنامج جديد على قناة “النهار”، وهي القناة التي كانت ريهام سعيد تقدم برنامجها على شاشتها قبل أن تشتعل الخلافات بينها وبين إدارة القناة، لتنتقل بعدها لقناة “الحياة”.