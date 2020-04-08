مفاجأة مي كساب لزوجها أوكا في عيد ميلاده.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
في الوقت الذي امتثلت فيه الفنانة المصرية مي كساب لقرار مجلس الوزاء بمنع التجمعات لمكافحة كورونا، وبالتالي لم تقم حفل عيد ميلاد لزوجها، مؤدي المهرجانات الشعبية محمد أوكا، لم يمنعها ذلك من اعداد مفاجأة مختلفة له.
مفاجأة مي لأوكا الذي أكمل عامه الـ29 عبارة عن مقطع فيديو مميز، بدأته الفنانة بتهنئة خاصة لزوجها، قالت فيها: «كل سنة وأنت الحياة بالنسبة لنا وبالنسبة لكل ايللي بيحبوك، جمعت لك كل ايللي انت بتحبهم وبيحبوك عشان يقولوا لك كل سنة وأنت طيب، بحبك»، ثم ضم الفيديو تهاني عدد من النجوم، بالإضافة لأقرب أصدقاء أوكا وأفراد من أسرته، بعيد ميلاده، متمنيين له عام جديد ملئ بالنجاح، ومن أبرزهم؛ صلاح عبدالله، حمادة هلال، سامح حسين، المنتج محمد السبكي، المغربي فريد غنام، والمذيع المصري خالد جواد.
يُذكر أن مي كساب تزوجت من أوكا عام 2015، وقد رُزقت منه بثلاث أبناء هم؛ «فريدة، داليدا، ونوح».
من ناحية أخرى، تجهز مي كساب لفيلم جديد بعنوان «ڤولت زيادة»، والعمل من تأليف محمد عبدالكريم، ومن إخراج أحمد ثابت، حيث كان فيلم «الطيب والشرس واللعوب» آخر فيلم عُرض لها، وقد شاركت فى بطولته أمام أحمد فتحي، محمد سلام، بيومي فؤاد، طارق الإبياري، من سيناريو وحوار رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله، كما عُرض لها مسلسل «اللعبة» على إحدى الشبكات الرقمية، وقد شاركت في بطولته أمام شيكو، وهشام ماجد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وهو من إخراج معتز التوني.
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