نسرين طافش تستعين بسلاح اليوجا وخبيرة تنويم إيحائي في محاربة كورونا.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الفنانة السورية نسرين طافش تسليح محبيها ومتابعيها بأدوات مختلفة، لقضاء فترة العزل الذاتي بشكل أكثر صحي، حيث طالبت الكثير من الدول مواطنيها بالتزام منازلهم، ضمن الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار وباء كورونا.

الرياضة من أهم سبلل تعزيز الجسم ومناعة الإنسان، ودائماً ما تشجع الفنانة محبيها بممارسة أنواع مختلفة من الرياضات، وقد نشرت الفنانة حديثاً مقطع فيديو جديد، ظهرت فيه تمارس رياضة اليوجا في حديقة منزلها، وقد ارفقته بتعليق، كشفت فيه عن فوائدها، حيث كتبت: «اليوجا عبارة عن مجموعة حركات جسدية بتشغل كل عضلات الجسم مع بعض بالتناغم مع التنفس .. تبدو الحركات للعين حركات سلسة و سهلة بينما عند التجربة بتعرف قديش ممكن تعرق و تحرق».

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وتابعت: «ميزة اليوجا انها بتشتغل على مستويين الجسد و النفسية بتعلم قوة الارادة و الصبر و السلام و التركيز بالذات .. بتجمع بين تقوية العضلة و مرونتها بنفس الوقت .. لانو القوة و المرونة وجهان لعملة واحدة في الاف من فيديوهات اليوجا متوفرة على اليوتيوب من السهل للمتقدم .. كل شي انت بحاجتو سجادة رياضية و شوية ارادة و حب لجسدك و لنفسك».

نسرين لم تكتف بمجرد الفيديوهات والأفكار لتسلية محبيها خلال فترة الحجر المنزلي، حيث قررت استضافة خبيرة التنويم بالايحاء ومعالجة الطاقة سارة عبد العال ببث مباشر عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، لتقديم محاضرة بعنوان «معجزات الحب» ضمن مبادرة أطلقتها طافش تحمل هاشتاج «حجر منزلي سعيد»، وهي الفكرة التي لافت قبولاً واسعاً بين النشطاء.