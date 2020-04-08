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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاجأت الفنانة اللبنانية كارول سماحة باقتحام عالم «التيك توك»، وهو التطبيق الذي وجد فيه الكثير من المشاهير، ملجأ لهم لتفريغ طاقاتهم الفنية بعد وقف جميع الأنشطة الفنية ضمن الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار وباء كورونا.
كارول لم تكتف بتسلية محبيها بمقطع فيديو كوميدي، وإنما فاجأتهم أيضاً بمشاركة ابنتها الوحيدة «تالا» ضمن مشهد تمثيلي لافت، وهو ما عكس موهبتها الفنية على خطى والدتها.
يُذكر أن كارول سماحة متزوجة من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، الذي احتفلت بزفافها إليه في قبرص عام 2013، وقد رُزق الزوجان بابنتهما الوحيدة «تالا» سبتمبر 2015،
من ناحية أخرى، طرحت كارول سماحة أغنية منفردة جديدة بعنوان «مش هعيش»، وهي باللهجة المصرية، وذلك في أول تعاون لها مع «أنغامي»، وهي كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان، كما صورتها كارول في باريس تحت إدارة الفنان والمخرج اللبناني جاد شويري.
كارول سماحة طرحت أيضا مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «إن شالله»، وهي باللهجة المصرية، كلمات تامر حسين والحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي، بالإضافة لأغنية وطنية بالتزامن مع الأحداث المضطربة التي شهدتها لبنان قبل أزمة كورونا، وذلك بعنوان «قسموا لبنان» من كلماتها وألحان محمد رحيم.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة كارول سماحة تشارك والدتها في أول ظهور على «التيك توك».. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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