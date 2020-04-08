فنانة تتمنى شيرين عبدالوهاب أن تقضي معها الحجر المنزلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، عن الفنانة التي تتمنى أن تعيش معها في الحظر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “أكتر حد كنت نفسي تكون موجودة معايا في الحظر هي شيماء سيف.. وأنتوا تحبوا تقضوا الحظر مع مين؟”.

الفنانة شيماء سيف، ردت عليها قائلة: “يا شيرى ده أنا اللي بموت فيكي ويبقى أحلى حظر في العالم اللي أكون موجودة فيه مع أم قلب طيب القمر صاحبة أجمل صوت في الدنيا بحبك أوي”.

وكانت شيرين عبدالوهاب، قد طرحت مؤخرًا أحدث أغنية لها والتي تحمل اسم “مش ‏قد الهوى”، لتعود بها لجمهورها مرة أخرى بعد غياب، وهى من ‏كلمات محمد الغنيمي، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة كبيرة بعد طرحها على موقع “يوتيوب”.

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وعادت النجمة شيرين عبدالوهاب مجددًا إلى مواقع التواصل ‏الاجتماعي بعد غياب حوالي 5 أشهر، بعد قرارها بإغلاق كافة ‏حساباتها على السوشيال ميديا بعد أزمتها الأخيرة‎، وكانت شيرين قد روجت لأغنيتها الجديدة في أول تغريداتها بعد العودة قائلة: “”حبايبي أغنيتي الجديدة اللي وعدتكم بيها مش ‏قد الهوى قريب على يوتيوب‎”.

وكانت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب قد قررت في شهر أكتوبر الماضي، اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المضايقات التي تعرضت لها، عقب حديثها عن دعم ضحايا حرائق لبنان، وبالفعل نفذت شيرين كلامها وأغلقت جميع حساباتها الرسمية.

وأعلن لفنان حسام حبيب في شهر يناير الماضي تراجع زوجته شيرين عن قرار اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها تستعد للعودة لجمهورها عبر هذه المواقع مرة أخرى.

حسام كتب، عبر خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”: “إحنا شوفنا كل الدعم والحب في كلامكم الجميل وبنوعدكم إن قريب قوي شيرين هترجع على السوشيال ميديا عشان هي كمان وحشها قوي إنها تكون وسطكم”.