شكرا لقرائتكم خبر عن موسم ثانى لـ سلسلة Fox المتحركة Duncanville قبل الانتهاء من عرض الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Fox عن تجديد سلسلة الأنيمشن Duncanville، العمل الذى يعرض فى الاحد من كل اسبوع، لـ موسم ثانى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Tv Series Finale"، وسيتكون العمل من 13 حلقة، ولم تكشف الشبكة عن ميعاد مقرب لـ طرح الموسم الجديد من العمل، عرض من الموسم الأول 6 حلقات، على أن تعرض الحلقة الـ 7 من مسلسل الأنيمشن Duncanville، فى 19 أبريل الجارى، وحصلت الحلقات الأولى من العمل على تقييمات متوسطة، بـ موقع imdb.

تدور سلسلة الأنيمشن Duncanville ، فى إطار كوميدي،، حول طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، بشكل غير عادي، ليس مثل معظم المراهقين في سنه، حيث يمكن لدنكان (آمي بوهلر) أن يرى عجائب البلوغ في الأفق لكن واقعه أكثر دنيوية، يشمل فريق التمثيل الصوتي أيضًا Wiz Khalifa، Ty Burrell، Riki Lindhome، رشيدة جونز، Joy Osmanski.

بلغ توسط أول 6 حلقات من مسلسل الأنيمشن Duncanville، 0.45، في الفئة العمرية بين 18 إلى 49، بمجموع 1.25 مليون مشاهد، مما يجعله واحدًا من أدنى سلسلة جديدة من FOX في التصنيفات التقليدية.

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كما طلبت شبكة FOX تسع حلقات إضافية من مسلسل Prodigal Son، ليصل مجموع حلقات الموسم الأول إلى 22 حلقة، مسلسل Prodigal Son من بطولة توم باين ومايكل شين وبيلامي يونج، لو دياموند فيليبس، أورورا بيرينو، فرانك هارتس، هالستون سيج، وكيكو أجينا.

ويدور مسلسل Prodigal Son حول مالكولم برايت (باين) هو عالم نفسي جنائي غير عادي يعرف كيف يفكر القتلة وكيف تعمل عقولهم، في التسعينيات من القرن الماضي، حيث كان والده الدكتور مارتن ويتلي (شين) قاتلًا سيئ السمعة يدعى "الجراح" قتل 23 شخصًا على الأقل، ونظرًا لأن القتل هو "عمل عائلي"، يستخدم مالكولم عبقريته من أجل مساعدة شرطة نيويورك على حل الجرائم ووقف القتلة. وهو يعمل إلى جانب جيل أرويو (فيليبس)، واثنين من رجال المباحث دانيويل باول (بيرينو) وجيه تي تارميل (هارتس)، حسبما نشر موقع "Tv Series Finale".

وبلغ متوسط الجزء الأول من الموسم الأول لـ Prodigal Son على قناة فوكس 0.98 في الفئة الديموجرافية من 18 إلى 49، 3.97 مليون مشاهد.