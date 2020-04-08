شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك يا حبيبتى.. محمد سامى يهنئ زوجته مى عمر بمسلسل الفتوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المخرج محمد سامى، زوجته الفنانة مى عمر، بعد طرح البوستر الدعائى لمسلسها الجديد "الفتوة" أمام النجم ياسر جلال والنجم أحمد صلاح حسنى، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020.



مى عمر

ونشر سامى، عبر حسابه على انستجرام، البوستر الدعائى للمسلسل الذى يحمل صورة زوجته، صحبها بتعليق: "مبروك يا حبيبتى.. الفتوة".



محمد سامى

وكان المؤلف هانى سرحان، كشف عن شخصيات المسلسل، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2020، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، بوسترات المسلسل الرسمية قبل أيام قليلة من عرضه.

وكشف سرحان، عن شخصية حسن الجبالى، التى يؤديها النجم ياسر جلال، وشخصية عزمى أبو شديد، التى يؤديها النجم أحمد صلاح حسنى.

من جانبه أعرب أحمد صلاح حسنى، عن سعادته بالعمل الجديد، قائلا: "تحدى جديد لكن سعيد به، وسعيد أكثر بالعمل مع أخ عزيز وإنسان محترم اسمه ياسر جلال، ممثل كبير وإنسان فوق الوصف، يارب كرمك".

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بدورها أعربت النجمة نجلاء بدر، عن سعادتها بطرح بوسترات المسلسل، وقالت عبر حسابها على انستجرام: " الحمد لله مسلسل الفتوة.. يارب يا كريم".

"الفتوة" من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وصور أبطال المسلسل على مدار الأربعة أسابيع الماضية عدد من المشاهد فى الديكور الرئيسى وهو حي الجمالية فى مدينة الانتاج الاعلامي، إضافة إلى بعض المشاهد فى بيت السحيمي بمنطقة الدرب الأحمر، وكذلك بعض المناطق الأثرية الأخرى التى تتناسب مع طبيعة المرحلة التاريخية التى تدور حولها أحداث العمل.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته بجانب النجم ياسر جلال، كل من مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وأحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى.