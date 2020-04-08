شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل لـ "نعوم وكمال": تطالبون بوقف تصوير المسلسلات.. لسة بتكتبوا ليه ؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر جمال العدل بعض الأصوات داخل الوسط الفنى التى تنادى بوقف تصوير المسلسلات، وخص بالذكر الكاتبين عبد الرحيم كمال ومريم نعوم، متوجها لهما بالحديث: بتطالبوا بوقف تصوير المسلسلات.. لسة بتكتبوا أعمالكوا ليه؟!

وأضاف العدل خلال استضافته ببرنامج 90 دقيقة مع الإعلامى محمد الباز، "فى محطات اشترت المسلسلات دى عشان الإعلانات، وجميع المسلسلات اللى مش هتلحق تخلص وقفت، وعدد المسلسلات قلت، لكن اللى هيلحق يخلص سيبوه يخلص" .

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وأكد العدل أن مهنة الفن ليست ممثلين ومخرجين فقط، عندنا 5 ملايين عامل فى الصناعة، منهم نجارين ونقاشين وبتوع سيراميك، وبيوت مفتوحة متقدرش تقفل بيوتهم.

وشدد العدل على أن مهنة صناعة الدراما والسينما مراجيح، فلابد أن يفهم الناس أن الدراما صناعة لها منتج يعاد تدويره وتصديره فهى مهنة شديدة التأثير ثقافيا وأدبيا شأنها شأن أى مهنة أخرى، والدليل أننا نشاهد فيلما عمره 50 عاما ونضحك ونبكى معه حتى الآن.