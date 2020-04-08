شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. أحمد خالد صالح شيخ أزهرى فى "الفتوة" مع ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان أحمد خالد صالح فى بطولة مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، والمقررعرضه فى شهر رمضان المقبل، ويجسد "صالح"، ضمن أحداث العمل دور شيخ أزهرى يدعى الشيخ مبروك، وتربطه علاقة خاصة بياسر جلال ستكشفها الحلقات التى تدور فى فترة ما قبل 100 سنة.

ويستكمل صناع العمل التصوير فى مدينة الإنتاج الإعلامى وهو الديكور الرئيسى للعمل وهو عبارة عن حى الجمالية الذى تم بنائه بشكل كامل فى المدينة خاصة أن الأحداث تدور فى هذا الحى قديما وتحديداً مع بداية القرن العشرين، ويسلط الضوء على عصر الفتوات والصراعات التى دارت خلال هذا العصر.

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