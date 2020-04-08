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شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. أحمد خالد صالح شيخ أزهرى فى "الفتوة" مع ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان أحمد خالد صالح فى بطولة مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، والمقررعرضه فى شهر رمضان المقبل، ويجسد "صالح"، ضمن أحداث العمل دور شيخ أزهرى يدعى الشيخ مبروك، وتربطه علاقة خاصة بياسر جلال ستكشفها الحلقات التى تدور فى فترة ما قبل 100 سنة.
ويستكمل صناع العمل التصوير فى مدينة الإنتاج الإعلامى وهو الديكور الرئيسى للعمل وهو عبارة عن حى الجمالية الذى تم بنائه بشكل كامل فى المدينة خاصة أن الأحداث تدور فى هذا الحى قديما وتحديداً مع بداية القرن العشرين، ويسلط الضوء على عصر الفتوات والصراعات التى دارت خلال هذا العصر.
"الفتوة" من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وصور أبطال المسلسل على مدار الأربعة أسابيع الماضية عدد من المشاهد فى الديكور الرئيسى وهو حي الجمالية فى مدينة الانتاج الاعلامي، إضافة إلى بعض المشاهد فى بيت السحيمي بمنطقة الدرب الأحمر، وكذلك بعض المناطق الأثرية الأخرى التى تتناسب مع طبيعة المرحلة التاريخية التى تدور حولها أحداث العمل.
مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته بجانب النجم ياسر جلال، كل من مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وأحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى.
وكانت أخر أعمال أحمد خالد صالح مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان والذى شارك فيه بموسم دراما رمضان الماضى، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولة المسلسل الفنان دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، ، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، غفران محمد وعدد آخر من الفنانين.
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