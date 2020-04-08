شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يتصدر الأفيش الدعائى لـمسلسل"الفتوة" بالنبوت..وأحمد صلاح حسنى: تحدٍ جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سينرجى عن البوستر الدعائى لمسلسل "الفتوة" من بطولة النجم ياسر جلال، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج حسين المنباوى.

وتصدر بطل العمل ياسر جلال الأفيش وفي يده "النبوت"، كما ظهر النجم أحمد صلاح حسنى .

ومن جانبه أعرب أحمد صلاح حسنى، عن سعادته بالعمل الجديد، وقال"تحدى جديد لكن سعيد به، وسعيد أكثر بالعمل مع أخ عزيز وإنسان محترم اسمه ياسر جلال، ممثل كبير وإنسان فوق الوصف، يارب كرمك".

بدورها أعربت النجمة نجلاء بدر، عن سعادتها بطرح بوسترات المسلسل، وقالت عبر حسابها على انستجرام: " الحمد لله مسلسل الفتوة.. يارب يا كريم".

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مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى،وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.

ويسجل "الفتوة " التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدما سوياً مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضى .