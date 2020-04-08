شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يحمل "النبوت" ويتصدر الأفيش الدعائى لـ"الفتوة" تمهيداً لعرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سينرجى عن البوستر الدعائى لمسلسل "الفتوة" بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج حسين المنباوى، وتصدر بطل العمل ياسر جلال الأفيش حاملا في يده "النبوت" إشارة منه إلى "فتوة الحتة"، كما ظهر النجم أحمد صلاح حسنى على الأفيش الخاص به مسنوداً على النبوت أيضا، ومن المقرر أن تطرح الشركة بوسترات النجوم تباعاً من أجل الحملة الترويجية للعمل قبل انطلاق عرضه .

وفى السياق ذاته، يواصل فريق العمل التصوير بكثافة بالغة من أجل اللحاق بالعرض الرمضانى، حيث انتهى مخرج العمل حسين المنباوى من تصوير ومونتاج الحلقات الأولى حتى تصبح جاهزة وارسالها للشركة المنتجة التي بدورها ترسلها للقناة العارضة .

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى ، وإنتاج شركة سينرجى ، اشراف عام حسام شوقى، منتج فنى فتحى إسماعيل ،وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.

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ويسجل "الفتوة " التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدما سوياً مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضى .