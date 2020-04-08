شكرا لقرائتكم خبر عن "أخرة الحظر".. فيديو كوميدى لـ"منال سلامة" عن فشل زوجها فى إعداد العيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة منال سلامة، "فيديو" كوميدى لفشل زوجها إعداد عيش باجيت في المنزل، أثار إعجاب جمهورها على السوشيال ميديا، خلال تواجدهما في العزل المنزلى ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وذلك عبر حسابها بموقع انستجرام.

ظهر زوج الفنانة منال سلامة أمام الفرن، يخرج العيش من الفرن، وقالت :"زوجى بقاله خمس أيام، عاوز يعمل عيش باجيت.. ده حجر ياجماعة.. حرام عليك الدقيق" .

وكانت آخر مشاركات منال سلامة فى المسرح من خلف الكواليس، إذ ساعدت فى إخراج العرض المسرحى "الحكاية نور"، والتى عرضت على مسرح الهناجر، هو عرض مسرحى تفاعلى موجه "لذوى الاحتياجات الخاصة" بطولة نهال عنبر، هدى إدريس فكرة د. نجلاء العسيلى، تأليف محمد السباعى ومحمد الحناوى، ألحان وتوزيع بورا وإخراج أحمد سمير ريان .





يُذكر أن آخر أدوار منال سلامة، كان فى مسلسل "عائلة الحاج نعمان"، بينما آخر أعمال عادل أديب كان مسلسل "غرابيب سود".

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يشار إلى ان العديد من الفنانيين يشاركون بفيديوهات عبر حسابهم على الشوسيال ميديا أو تطبيق "تيك توك"، مثل غيره من النجوم والنجمات فى الفن والرياضة، الذين انضموا إلى خلال الأيام الماضية، لشغل وقت فراغهم فى العزل المنزلى الذى تفرضه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.