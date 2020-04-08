شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..أحضان وضحك فى كواليس الموسم الرابع من La Casa De Papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى انتظار وشغف متابعى المسلسل الأسبانى الأشهر، La Casa De Papel، وذلك بعد طرح الموسم الرابع من العمل يوم الجمعة الماضى، وحصل العمل على الكثير من التعليقات الجيدة، وكشفت شبكة نيتفلكس، عن 4 صور جديدة من كواليس تصوير المسلسل، التى تنوعت بين أحضان وضحك، كما حصل الموسم الجديد من العمل على تقييمات جيدة تراوحت بيت 7 و 8 على موقع "imdb".



La Casa De Papel

الموسم الرابع من La Casa De Papel، يتسم بسرعة الأحداث، والتغييرات المفاجئة، التى لن يتخيلها متابعو المسلسل من أولى حلقاته التى طرحت فى 2 مايو من عام 2017، وسيعد هذا الموسم نقلة جديدة فى المسلسل.

الموسم الجديد دار حول خلق الفوضى، من خارج البنك المركزى الإسبانى، وذلك لمساعدة المجموعة، التى يقوم بها قائد المجموعة البروفيسور، بالإضافة إلى بعض الفوضى من داخل البنك والتى ستؤدى إلى كوارث، دفع الكل ثمنها.

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La Casa De Papel

ومن أهم أحداث الموسم الرابع، موت نيروبى، التى تعد من أهم أفراد المجموعة فى الحلقة السادسة من العمل، مما أدى إلى تكاتف أفراد المجموعة، لأتمام المهمة، والانتهاء منها، جنبا إلى الانتقام من غانديا، الذى قام بـ قتلها.



La Casa De Papel

ويدور الموسم الرابع من La Casa De Papel، حول اعتقاد البروفيسور، أن الشرطة الإسبانية قامت بإعدام لشبونة، مما يضعه فى توتر كبير، بالإضافة إلى قيام طوكيو بتفجير دبابة للجيش، وكفاح نيروبى بين الحياة والموت، بالإضافة إلى المشادات بين أفراد المجموعة، مما يجعلهم يمرون بأصعب لحظاتهم، جنبا إلى ظهور العدو بقوة بين صفوف المجموعة داخل البنك.



La Casa De Papel



مسلسل La Casa De Papel الإسبانى، من بطولة كل من Úrsula Corberó، Álvaro Morte، Itziar Ituño، Pedro Alonso،Alba Flores، Miguel Herrán، Jaime Lorente، Esther Acebo، Enrique Arce، Darko Peric، Mario de la Rosa، Rocco Narva، Fernando Soto.