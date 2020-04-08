شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى: منى زوجتى عايشة وهى خايفة بسبب تأثرى بالفن لدرجة مخيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان خالد البنوى، خلال لقائه الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" خلال الجزء الثانى من الحلقة، الذى يعرض على شاشة dmc، إن زوجته "منى" عايشة وهى خايفة بسبب الضغوط التى أتعرض لها فى عملي، ودائما تنصحنى آخد المواضيع "بشويش"، خاصة أننى اتعايش مع شخصياتى بشكل عميق وهو ما يسبب لي الإرهاق الشديد، وعلى سبيل المثال الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها بسبب التعب، مشيراً إلى أن علاقته بأبنائه تجعل زوجته تحت ضغط طوال الوقت، لاسيما أنه يتعامل معهم بشكل مختلف فى أمور من وجهة نظرها تراها غير منطقية، موضحاً أنه يتعامل بشكل غير عنيف ويتناقش وأمور أخرى.

فى سياق مختلف، يعرض حاليا للنجم خالد النبوى مسلسل "ممالك النار" على قناة cbc والذى يوثق الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بدايات القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية، كما أن قصة مسلسل ممالك النار تكشف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة الزمنية.

"ممالك النار" بطولة النجم خالد النبوى، ورشيد عساف، ومحمود نصر، وياسين بن قمرة، وسهير بن عمارة، وكندة حنا، وعبد المنعم عمايري، ونضال نجم، وخالد نجم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج البريطانى "بيتر ويبر"، الذى قدم عددا من الأفلام الشهيرة.