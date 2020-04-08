شكرا لقرائتكم خبر عن صناع مسلسلات رمضان يسابقون الزمن للحاق بالعرض فى الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من خطورة أزمة فيروس كورونا وحظر جميع البلاد التي انتشرت في الفترة الأخيرة في جميع دول العالم، وتسببت في وقف العديد من الاعمال الدرامية التي تعرض في السباق الرمضانى المقبل، وهددت العديد من المسلسلات بالخروج من المنافسة هذا العام لعدم انتشار الوباء، إلا أنها أوضحت مدى إصرار وقوة عزيمة صناع الدراما المصرية على الإنجاز للحاق بالموسم الرمضاني، فلم يتبقى سوى أيام معدودة ويحل علينا شهر رمضان الكريم.

فالنجم محمد رمضان قد يسابق الزمن ويتبقى له 4 أيام وينتهى من تصوير مسلسله "البرنس"، ويكثف المخرج محمد سامى عدد ساعات التصوير ومنع جميع الأجازات للعاملين في المسلسل مع أخذ الإحترازات الوقائية وتعقيم جميع لوكيشنات التصوير لحماية العاملين من الفيروس.





“البرنس” يضم العديد من الفنانين منهم محمد رمضان، روجينا، اللبنانية نور، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي.

ونفس الأمر لمسلسل "لاختيار" للنجم أمير كرارة الذى يواصل تصوير العمل بعد أيام من التوقف للحاق بالعرض في شهر رمضان، وطرح البرومو والبوستر الدعائى للعمل ترويجاً للعمل، ويتبقى له أسابيع قليلة وينتهى من التصوير بشكل نهائي للعرض في شهر رمضان.

وتناول البرومو تعليم أمير كرارة لابنه الوفاء والحب للوطن، كما سلط الضوء على سيناء الذى حاول الكثير أن يحتلوها، ولكن بقدرة الجيش المصرى استطاع أن يتصدى في كل محاولات الاعتداء عليها وباءت بالفشل.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة في الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

المسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً ومن إنتاج سينرجى، وبطولة أمير كرارة في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد إمام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.

أما النجم يوسف الشريف يواصل تصوير مسلسله "النهاية" بشكل مكثف ورفع حالة الطوارئ للحاق بالعرض في شهر رمضان، وانتهى من تصوير ما يقرب من 80 % من إجمالي المشاهد المطلوبة، حيث أنهم بدأوا التصوير منذ شهر نوفمبر الماضي في الأردن، ولكن شهد عدة توقفات منها حريق "لوكيشن" التصوير، و3 أيام بسبب الكورونا، ومن قبل كل ما سبق بناء الديكورات استغرق وقتًا طويلًا مما سبب لهم عقبة.

مسلسل النهاية، بطولة يوسف الشريف، سهر الصايغ، أحمد وفيق، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، محمد لطفي، محمود الليثي، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.

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كما يتبقى لبطلات مسلسل "سكر زيادة" نادية الجندى ونبيلة عبيد 10 أيام تصوير وينتهيان من التصوير في لبنان ويعودان للقاهرة بطائرة خاصة، للمخرج وائل احسان، حيث اضطروا للتوقف في الفترة الماضية بسبب تصويرهم معظم المشاهد في لبنان

مسلسل "سكر زيادة" يضم كوكبة من النجوم منهم نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، ويظهر العديد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم أحمد السقا، نانسي عجرم، بيومي فؤاد، روجينا، خالد أنور، هنادي مهنى، مليان السيد، والمسلسل من تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.

ويحاول النجم ياسر جلال الانتهاء على تصوير مسلسله بأقصى درجة قبل حلول شهر رمضان ويكثف عدد ساعات تصوير حيث انتهى من تصوير 75% من جميع المشاهد، ليستطيع خوض السباق الدرامي بقلب جرئ، ويعود بالمسلسل الزمن إلى 100 عام، ليضع التصورات التي كان عليها حي الجمالية، ليوضح دور الفتوات فيه.

"الفتوة" مسلسل يضم العديد من الفنانين منهم ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، رياض الخولي، مجدي فكري، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدي صادق، ليلى أحمد زاهر، وتأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.

ويحاول المخرج أحمد صالح على انتهاء جميع المشاهد الداخلية من مسلسل "ليالينا" للنجمة غادة عادل وإياد نصار وخالد الصاوى وصابرين للحاق بالعرض في شهر رمضان، وتكثيف عدد المشاهد بحارة العدلية مع إجراءات الوقاية وتعقيم الديكورات ووجود عدد من الأطباء خوفا من انتشار فيروس كورونا، حيث تصل عدد ساعت التصوير لـ17 ساعة يومياً.

مسلسل "ليالينا" يشارك به العديد من الفنانين منهم صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلي، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجى".

أما النجمة ياسمين صبرى فيتبقى لها أيام قليلة وتنهى من تصوير مسلسلها "فرصة ثانية" بشكل نهائي بعد ما رفع المخرج مرقس عادل حالة الطوارئ ومنع الأجازات رغم أزمة فيروس كورونا الا أن اسرة المسلسل لم تتوقف يوم واحد وأخذت جميع الاحتياطات حفاظاً على سلامة جميع العاملين بالمسلسل.

"فرصة تانية" يضم كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمد دياب، أحمد الشامي، هبة مجدي، أيتن عامر، محمود البزاوى، هبة عبد الغني، كريم عبد الخالق، تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل.

وتحاول الفنانة ريهام حجاج أن تخوض المنافسة في دراما رمضان لأول مرة في أولى بطولاتها الدرامية في الشهر الكريم، وتواصل تصوير مسلسلها "لما كنا صغيرين" ويشاركها في بطولة العمل النجم محمود حميدة وخالد النبوى، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث انتهى فريق العمل من تصوير أربع أسابيع من الأحداث، التى تدور حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث .