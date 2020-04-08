الشركة المنتجة لـ"إلا أنا" تنفى توقفه.. وعرض"سنين وعدت" مستمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نفت "أروما ستوديوز"، الشركة المنتجة لمسلسل "إلا أنا"، ما نشره البعض عن توقف عرض المسلسل بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها أخبار غير صحيحة.

وأضافت الشركة، في بيان لها، أن الحكاية الثانية من المسلسل، التي تحمل اسم "سنين وعدت" مستمرة حتى نهايتها يوم 19 من أبريل الجاري، ثم سيتم عرض ثلاثة حلقات مجمعة قبل حلول شهر رمضان، فيما تستكمل القصص الأربعة الأخرى بعد شهر رمضان.

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وناشدت الشركة، الجميع بعدم نشر أي أخبار عنها إلا بعد الرجوع لمكتبها الإعلامي، إيمانا منه بأهمية التعاون الكامل والتام مع الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة.

قصة "سنين وعدت"، من إخراج أحمد شفيق وبطولة كل من أروى جودة وأحمد صفوت وكارولين خليل وطارق عبد العزير.

مسلسل "إلا أنا" هو مسلسل مكون من 60 حلقة، لمجموعة من القصص المستقلة، يشتمل على 6 بطلات، 6 حكايات وكل حكاية منهم في 10 حلقات، وعرض منها القصة الأولى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر وصبري فواز ونادية رشاد، وإخراج محمد أسامة