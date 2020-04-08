ماجد المصري يرقص مع زوجته وياسمين صبري في الجيم.. حياة النجوم في العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حرص عدد كبير من النجوم اللجوء إلى بعض الوسائل المختلفة للترفيه عن أنفسهم وجمهورهم خلال فترة الحجر المنزلي، الذي نعيشه الاَن، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهناك عدد من نجوم الفن لجأ إلى الرقص والغناء والتقليد على برنامج "تيك توك"، بينما لجأ آخرون لوسائل ترفيهية أخرى كالطبخ أو البحث في ألبوم الذكريات أو اللعب مع أولاده.

"الخليج 365" يعرض لكم جانب من حياة النجوم في العزل المنزلي:

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة لها، خلال فترة الحجر المنزلي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وحرصت "صبري" على أن تقضي فترة الحجر المنزلي بممارسة الرياضة كما اعتادت، وظهرت بملابس رياضية مع مدربتها.

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نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها بموقع إنستجرام، مقطع فيديو تظهر فيه داخل منزلها في أثناء فترة الحظر المنزلي، وظهرت وهي تأكل كمية كبيرة من الطعام، وحاز الفيديو على إعجاب جمهورها ومتابعيها.



ماجد المصري وزوجته

شارك الفنان ماجد المصري جمهوره بمقطع فيديو يجمعه بزوجته رانيا أبو النصر، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، خلال فترة العزل المنزلي، وظهر ماجد ورانيا في الفيديو وهما يرقصان على أغنية "كرش السنين" بطريقة كوميدية.

أحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد فيديو وهو يغني للكورونا، وقال سعد في الأغنية "الأحبة بينكرونا مبقوش ليه بيذكرونا هما خايفين من سلامنا ولا من خايفين من كورونا"، وعلق عليها: "الغناء في زمن كورونا".